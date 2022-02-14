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Валиева расплакалась на плече у Тутберидзе на тренировке в Пекине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Валиева расплакалась на плече у Тутберидзе на тренировке в Пекине
Фото: vk/olympic_russia

Российская фигуристка Камила Валиева в воскресенье, 13 февраля, расплакалась на плече у своего тренера Этери Тутберидзе во время тренировки на Олимпиаде в Пекине.

Спортсменка тренировалась на льду Столичного дворца спорта. После неудачного проката она не смогла сдержать слез и расплакалась, сообщается в Telegram-канале «Пул №3».

В настоящий момент Валиева готовится к соревнованиям в женском одиночном катании. Турнир начнется 15 февраля.

Билборды в поддержку Камилы Валиевой появились в Москве. Программа поддержки совместно с Олимпийским комитетом России была запущена с момента старта зимней Олимпиады, сообщили в департаменте СМИ и рекламы города. Уточняется, что лица чемпионов появятся на экранах по итогам объявления результатов на Олимпиаде.

11 февраля Международное агентство тестирования сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат «Триметазидин». Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, однако после апелляции спортсменки оно было снято.

В тот же день сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии отстранения с фигуристки-одиночницы Валиевой на Олимпийских играх.

О том, что известно о допинг-скандале вокруг фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».

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