Пушков раскритиковал Зеленского из-за приглашения Байдена на Украину

Фото: Пресс-служба Совфеда

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за приглашения американского коллеги Джо Байдена в Киев. Об этом он написал в понедельник, 14 февраля, в своем Telegram-канале.

Накануне Байден и Зеленский поговорили по телефону. В ходе беседы лидеры подчеркнули важность продолжения политико-дипломатических усилий по вопросу деэскалации. Также глава Украины пригласил президента США посетить Киев в ближайшее время.

В этой связи Пушков напомнил, что Байден призывал всех граждан Соединенных Штатов срочно покинуть Украину. Также американские власти эвакуируют дипломатов из Киева.

— Приглашение Зеленского, сделанное им президенту США, посетить в ближайшее время Украину выглядит странно, — написал сенатор.

Он предположил, что украинский лидер не следит за заявлениями американских властей про Украину.

Пушков оценил призывы к миру заговорившей по-русски кандидата в президенты Франции. Российский сенатор оценил высказывание Валери Пекресс, которая начала говорить на русском во время своего интервью. По словам Пушкова, западные страны очень много говорят об отношениях с РФ, однако усилий для построения с их стороны прикладывается очень мало.