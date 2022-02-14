Более 180 тысяч граждан с симптомами ОРВИ записались к врачу через интернет

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Более 180 тысяч горожан с симптомами ОРВИ записались к медицинскому специалисту через интернет с момента появления данной услуги. Об этом сообщили в оперштабе Москвы.

Запись граждан с симптомами ОРВИ к врачу через интернет стала возможной с января. Нововведение оказалось очень востребованным и сделало посещение поликлиник более удобным.

— За последние недели город столкнулся со стремительным распространением нового штамма омикрон и резким ростом количества заболевших <...> Поэтому в поликлиниках Москвы мы существенно увеличили число дежурных врачей, внедрили новый алгоритм приема и оперативно запустили онлайн-сервис для записи пациентов с симптомами ОРВИ, — уточнили в оперштабе.

Там также отметили, что каждый третий пациент записывается к дежурному врачу через интернет. Всего по записи медики приняли примерно 180 тысяч пациентов.

Однако специалиста посетить можно по-прежнему без записи — в порядке живой очереди. Для граждан с симптомами ОРВИ разработали специальные маршруты: отделили от пациентов, которые пришли в медучреждение по другим причинам, оборудовали изоляторные помещения. После экспресс-теста на ковид и первичного осмотра врач при необходимости выдаст лекарства и назначит лечение, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

После перенесенного коронавируса в обязательном порядке следует пройти медицинский осмотр и сдать анализы, которые покажут первые признаки опасных патологий. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач-вирусолог Максим Щеленков.