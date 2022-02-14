В МОК не считают Олимпийский комитет России виновным в ситуации с Валиевой

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Олимпийский комитет России (ОКР) не считается виновником ситуации с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Об этом в понедельник, 14 февраля, заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

— Мы будем рассматривать все факты и принимать соответствующие решения. Сейчас никто не указывал на ОКР как на виновника ситуации и на то, что на этот процесс влияет государство, — передает его слова ТАСС.

Накануне завершилось заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по рассмотрению апелляций Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) об отмене временного отстранения российской фигуристки-одиночницы Камилы Валиевой.

Согласно ему, Валиева допущена к участию в одиночных дисциплинах на турнире. CAS признал, что результаты теста были объявлены поздно и у спортсменки не осталось времени, чтобы продумать собственную защиту.

11 февраля Международное агентство тестирования сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат «Триметазидин». Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, однако после апелляции спортсменки оно было снято.

В тот же день сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии отстранения с фигуристки-одиночницы Валиевой на Олимпийских играх.

О том, что известно о допинг-скандале вокруг фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».