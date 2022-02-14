Появилось видео с тренировки Валиевой после решения CAS по ее делу

Фото: vk/olympic_russia

Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал видео с тренировки российской фигуристки Камилы Валиевой, на которую она вышла после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее допуске к индивидуальному турниру на Олимпийских играх.

На кадрах видно, что спортсменка прокатывает свою короткую программу под музыку композитора Кирилла Рихтера, исполняя при этом запланированные прыжки.

По данным СМИ, Валиева чисто откаталась на тренировке и исполнила тройной аксель и два каскада: тройной флип — тройной тулуп и тройной лутц — тройной тулуп.

Короткую программу в рамках одиночного турнира Валиева будет исполнять 15 февраля. Прокат произвольной программы запланирован на 17 февраля.

Видео: Telegram-канал / olympic_russia

11 февраля Международное агентство тестирования сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат «Триметазидин». Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, однако после апелляции спортсменки оно было снято.

В тот же день сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии отстранения с фигуристки-одиночницы Валиевой на Олимпийских играх.

14 февраля CAS допустил Валиеву к участию в турнире из-за того, что ее поздно уведомили о положительном результате допинг-теста. У спортсменки не было времени, чтобы достаточно продумать свою линию защиты по этому делу. Также глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) не считается виновником ситуации с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

О том, что известно о допинг-скандале вокруг фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».