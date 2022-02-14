Олимпийский комитет США осудил CAS за решение по делу Валиевой

Фото: Twitter / Olympic Russia

Олимпийский и паралимпийский комитет Соединенных Штатов (USOPC) осудил решение Спортивного арбитражного суда о допуске фигуристки Камилы Валиевой к личным соревнованиям в рамках Олимпиады после информации о ее положительной допинг пробе.

— Мы разочарованы тем сигналом, который посылает это решение. <...> Спортсмены имеют право знать, что они соревнуются в равных условиях. <...> Это, похоже, еще одна глава в систематическом и повсеместном пренебрежении к чистоте спорта со стороны России, — говорится в заявлении комитета.

По словам президента USOPC Сары Хиршланд, американская сторона призывает всех олимпийцев побороться за чистый спорт от имени всех мировых спортсменов.

Attributable to USOPC CEO Sarah Hirshland: pic.twitter.com/wbGUIR67eS — USOPC News (@USOPC_News) February 14, 2022

11 февраля Международное агентство тестирования сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат «Триметазидин». Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, однако после апелляции спортсменки оно было снято.

В тот же день сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии отстранения с фигуристки-одиночницы Валиевой на Олимпийских играх.

14 февраля CAS допустил Валиеву к участию в турнире из-за того, что ее поздно уведомили о положительном результате допинг-теста. У спортсменки не было времени, чтобы достаточно продумать свою линию защиты по этому делу. Также глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) не считается виновником ситуации с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

О том, что известно о допинг-скандале вокруг фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».