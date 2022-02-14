«Девочка не виновата»: Тарасова оценила решение CAS по делу Валиевой

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Заслуженный тренер Советского Союза Татьяна Тарасова оценила решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске фигуристки Камилы Валиевой к индивидуальным соревнованиям на Олимпиаде.

По ее словам, общественности очевидно, что спортсменка не виновата в своей положительной допинг-пробе. Она также пожелала россиянке удачи в личных соревнованиях.

Тарасова отметила, что решение арбитражного суда является оправданным и верным.

— CAS поступил так, как надо. Всем видно, что девочка не виновата. Желаю удачи Камиле в личном турнире на Олимпиаде. Целую! — сказала Тарасова в разговоре с РИА Новости.

11 февраля Международное агентство тестирования сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат «Триметазидин». Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, однако после апелляции спортсменки оно было снято.

В тот же день сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии отстранения с фигуристки-одиночницы Валиевой на Олимпийских играх.

14 февраля CAS допустил Валиеву к участию в турнире из-за того, что ее поздно уведомили о положительном результате допинг-теста. У спортсменки не было времени, чтобы достаточно продумать свою линию защиты по этому делу. Также глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) не считается виновником ситуации с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

О том, что известно о допинг-скандале вокруг фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».