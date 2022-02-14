Флешмоб школьников в поддержку Валиевой набирает обороты в социальных сетях

Фото: Telegram / olympic_russia

Российские дети присоединись к онлайн-акции Российского движения школьников в поддержку фигуристки-одиночницы Камилы Валиевой.

За прошедшие выходные в социальных сетях появилось более 1700 постов с хэштегом #КамилаТыНасВдохновила.

Школьники и ученики придумали множество творческих вариантов, как можно поддержать спортсменку. Они рисовали плакаты, отжимались и танцевали.

Некоторые подростки также писали, что Валиева вдохновила их на создание своих шоу, занятие спортом и другие совершения.

— Два года назад получила травму колена, и врачи запретили мне заниматься фигурным катанием. Но увидев прокат Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине, я решила стать тренером, — поделилась Алена Костенко из Липецка.

11 февраля Международное агентство тестирования сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат «Триметазидин». Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, однако после апелляции спортсменки оно было снято.

В тот же день сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии отстранения с фигуристки-одиночницы Валиевой на Олимпийских играх.

14 февраля CAS допустил Валиеву к участию в турнире из-за того, что ее поздно уведомили о положительном результате допинг-теста. У спортсменки не было времени, чтобы достаточно продумать свою линию защиты по этому делу. Также глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) не считается виновником ситуации с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

О том, что известно о допинг-скандале вокруг фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».