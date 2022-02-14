В РУСАДА заявили, что допинг-проба Валиевой была доставлена в срок

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Допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой была доставлена в лабораторию Стокгольма в срок, достаточный для выполнения проверки. Об этом в понедельник, 14 февраля, заявили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Как уточнили в ведомстве, пробу Валиевой доставили в срок, достаточный для выполнения анализа в стандартные временные рамки, после истечения сроков, предусмотренных международным стандартом.

О задержках в проведении анализов лаборатория предупредила агентство. Лаборатория также назвала сроки готовности результатов анализа, которые позволяли получить информацию от нее до конца января 2022 года, то есть до начала Олимпийских игр в Пекине.

— По запросу представителей спортсменки о проведении ускоренных слушаний по вопросу временного отстранения РУСАДА в максимально короткие сроки были предприняты все необходимые меры для организации и проведения слушаний независимым Дисциплинарным антидопинговым комитетом, — передает сообщение ТАСС.

Инцидент с Валиевой на Играх в Пекине

7 февраля российские фигуристы выиграли золото командного турнира. Нашу команду представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сразу после триумфа фигуристам в качестве сувениров вручили талисман пекинской Олимпиады. Медалями их должны были наградить на следующий день в торжественной обстановке.

Однако церемонию награждения отложили на неопределенный срок. А 8 февраля в СМИ появилось шокирующее объяснение этой заминки. Британское издание Inside the Game сообщило, что награждение отложено из-за проблем с допинг-пробой Камилы Валиевой.

11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что в пробе, которую взяли у Валиевой 25 декабря, обнаружили запрещенное вещество — триметазидин.

После известий об обнаружении в допинг-пробе Валиевой триметазидина Российское антидопинговое агентство (RUSADA) отстранило ее от всех спортивных соревнований. Позже фигуристка успешно оспорила это решение в дисциплинарном комитете агентства.

В свою очередь МОК с таким положением дел не согласился. Организация решила воспользоваться своим правом опротестовать решение RUSADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) и таким образом лишить Валиеву возможности участвовать в индивидуальном турнире.

14 февраля CAS допустил Валиеву к участию в турнире. Одна из причин подобного решения — позднее уведомление о положительном результате допинг-теста.