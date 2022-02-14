Назван топ-5 треков для идеального свидания в День святого Валентина

Фото: Однажды в Вегасе, 2008 год

Ничто не создает нужную атмосферу так, как это делает музыка. А ведь именно правильная атмосфера нужна на идеальном свидании в День святого Валентина, который традиционно отмечается 14 февраля. Специально для тех, кто хочет устроить себе и своей второй половинке особенный вечер, составили топ-5 треков для идеального свидания.

На первом месте разместился трек «Это любовь» рэпера Скриптонита. Второе место занимает «Комета» певца Jony.

На третьем месте «DIOR» Егора Шипа. Четвертое место отвели треку «Вместе мы» поп-группы 5sta Family.

Завершает топ композиция «Цветок» рэп-дуэта HammAli & Navai, передает Пятый канал.

До этого экскурсовод и москвовед Георгий Макеев назвал несколько романтических мест Москвы, которые не встретить в традиционных подборках на День святого Валентина. По его словам, эти места могут поведать горожанам истории любви именитых жителей столицы.

Певица и телеведущая Ольга Бузова встречает День святого Валентина в этот раз одна. Она рассказала подписчикам, почему не унывает по этому поводу.

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением запретить День святого Валентина и не отмечать этот праздник в госучреждениях и школах. Депутат отметил, что праздник не имеет ничего общего с культурным и духовным контекстом события.