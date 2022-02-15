Трюдо: Канада предоставит Украине летальное вооружение и кредит

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Канадские власти решили предоставить Украине летальное вооружение на сумму 7,8 миллиона канадских долларов. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщил журналистам премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

— Я одобрил выделение Украине летального вооружения и боеприпасов на сумму 7,8 миллиона канадских долларов, — сказал он, сообщает канал CTV News.

Трюдо добавил, что решение об этом было принято после консультаций с украинской стороной. Также он сообщил, что правительство Канады предоставит Киеву кредит в 500 миллионов канадских долларов в качестве дополнительной помощи.

18 января сообщалось, что Канада отправила отряд спецназа на Украину из-за «роста напряженности» с РФ. По информации источников, присутствие канадских военных является попыткой сдержать «российскую агрессию» в отношении Украины. Также они должны помочь в разработке плана по эвакуации канадских дипломатов в случае начала военных действий.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечал Bloomberg.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.