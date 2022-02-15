Британская журналистка обвинила Трасс в невежестве на переговорах в России

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Британская журналистка Мэри Дежевски обвинила главу МИД Великобритании Лиз Трасс в невежестве и высокомерии на переговорах в России.

Журналистка считает, что во время визита в Москву дипломат «смогла подтвердить все негативные предубеждения России о британской дипломатии». В частности, это «высокомерие, холодность и привязанность к лицемерным проповедям о «ценностях».

— К этому списку она добавила кое-что еще — невежество, — заявила Дежевски.

Она напомнила о том, что во время беседы с главой МИД России Сергеем Лавровым Лиз Трасс отказалась признать суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями. По словам автора статьи в издании Spiked, эта ошибка поставила вопрос о цели визита в Москву.

— Зачем лететь из Лондона в заснеженную Москву и заявлять о том, что британские официальные лица уже неделями говорят о России и Украине? И в итоге случайным образом продемонстрировать, что ты не разбираешься в том, о чем говоришь? — возмутилась журналистка.

Дежевски предположила, что британский министр прилетела в РФ из личных интересов. По ее мнению, Трасс хотела повести себя в стиле бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, но для этого ей не хватило твердости, прямолинейности и владения фактами.

В Британии пояснили слова Трасс о непризнании суверенитета России над Воронежем. Глава МИД Великобритании, говоря о Воронеже и Ростове, думала, что речь идет об Украине. Об этом заявили в пресс-службе британского посольства в Москве 10 февраля.

10 февраля Лиз Трасс в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым усомнилась в суверенитете страны над Ростовом и Воронежем. Фразе предшествовал вопрос Лаврова о том, признает ли Великобритания суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.

После паузы Трасс якобы ответила, что Лондон никогда не признает суверенитета Москвы над данными субъектами. Ситуацию прояснила посол Великобритании Деборе Боннерт, уточнив, что речь идет о регионах России.