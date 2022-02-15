Пострадавшую при пожаре актрису Воронкову выпишут из больницы 18 февраля
Российскую артистку Веру Воронкову, госпитализированную после пожара, выпишут из больницы 18 февраля. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщила пресс-атташе Московского драматического театра имени Пушкина.
— Вера Воронкова чувствует себя хорошо. Вторая операция на руке, которая особенно сильно пострадала при пожаре, прошла удачно. И 18 февраля планируется выписка актрисы из больницы, — рассказала пресс-атташе.
Состояние актрисы было тяжелым, но стабильным. Ей сделали операцию на руке, передает РИА Новости.
19 января Воронкову госпитализировали с ожогами органов дыхания и термоингаляционным поражением из-за пожара в квартире. Медики диагностировали ожоги 31 процента тела. По словам специалистов, в особенности пострадали голова, лицо, шея и спина артистки. Пожар в квартире случился из-за возгорания новогодней елки.
По словам дочери артистки, пожар произошел ночью, когда она спала. Возгорание началось из-за свечи, которая упала на елку.
26 января Воронковой провели успешную операцию. 1 февраля стало известно, что необходима еще одна.
Вера Воронкова родилась в подмосковном Одинцове 21 марта 1965 года. В 1990 году актриса окончила Школу-студию МХАТ, а затем вошла в труппу Художественного театра. Всего за свою карьеру она сыграла около двадцати ролей.