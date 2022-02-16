Вирусолог назвал особенности антител после «омикрона»

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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что антитела, которые вырабатываются у человека после заражения «омикроном», не могут полностью нейтрализовать предыдущие штаммы коронавируса.

На сегодняшний день свыше 70 процентов случаев заражения коронавирусной инфекцией в России вызваны штаммом «омикрон». По данным Роспотребнадзора, этот вариант COVID-19 стал доминирующим в стране.

— Сейчас появились данные, что нейтрализующие антитела, которые вырабатываются в ответ на «омикрон», довольно плохо нейтрализуют предыдущие штаммы. «Дельта» у нас еще остается, остальные уже почти никакой роли не играют в развитии этой эпидемии, — объяснил специалист в беседе с радио Sputnik.

Помимо этого, Альтштейн подчеркнул, что легкое течение «омикрон»-штамма может повлиять на выработку антител. Так, после тяжелого заболевания будет больше антител, а после легко перенесенного заболевания — меньше.

Для того, чтобы получить полноценную защиту от других вариантов коронавируса, эксперт посоветовал вакцинироваться.

— Нужно вакцинироваться через пару-тройку месяцев. Все-таки нужно полноценно выздороветь от инфекции, получить иммунитет, который дает «омикрон», и потом вы можете вакцинироваться. Вакцина усилит иммунитет не только против «омикрона», но и против других вирусов, — заключил он.

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Недавно основатель и генеральный директор Научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев заявил, что если взрослый человек заразился штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», то у него может развиться нейроковид и лонгковид. Помимо этого, у детей после болезни фиксируются системные воспаления.