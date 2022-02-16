В Кремле оценили обращение Байдена к гражданам России

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В Кремле не видят ничего предосудительного в обращении нынешнего главы Соединенных Штатов Джо Байдена к россиянам, однако без угроз его речь была бы гораздо лучше. Об этом в среду, 16 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что слова политика можно только поприветствовать.

— Это должно нам импонировать. Конечно, мы бы предпочли, правда, не слушать разные угрозы о том, что с нами будет, если мы что-то там совершим, чего мы не собираемся совершать, и эти угрозы, повторяемые как мантра, на ежедневной основе, честно говоря, изрядно надоели, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков также добавил, что в России оценили бы, если бы Байден призвал украинский народ не стрелять друг в друга.

Накануне президент США Джо Байден в своем обращении рассказал, что действия Штатов не направлены против россиян. Также он отметил, что планы американских властей «не подразумевают дестабилизацию России». По его словам, он не верит, что россияне хотят «кровавой и разрушительной войны против Украины, страны, с которой у РФ тесные связи, общая история и культура».

По его словам, Америка хочет решать вопросы дипломатическими методами и готова к решительному ответу, если Москва будет проявлять «агрессию» в отношении Киева.