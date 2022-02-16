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Дедушка Валиевой подтвердил, что принимает запрещенный для спортсменов препарат

Георгий Соланович

Сюжет: 

Олимпийские игры
Общество
Дедушка Валиевой подтвердил, что принимает запрещенный для спортсменов препарат
Фото: Telegram/olympic_russia

Дедушка российской фигуристки Камилы Валиевой записал видеоролик, в котором заявил, что он принимает «Триметазидин» — запрещенный для спортсменов препарат. Об этом сообщило издание The New York Times.

Мать отечественной спортсменки добавила, что дедушка фигуристки каждый день сопровождал девушку на тренировки и сидел с ней дома, пока мать не возвращалась с работы.

Согласно данным СМИ, у Валиевой, помимо триметазидина, в крови нашли гипоксен и L-карнитин. Последние два препарата не запрещены, однако вкупе с первым сильно повышают выносливость спортсмена, передает The New York Times.

Инцидент с Валиевой на Играх в Пекине

7 февраля российские фигуристы выиграли золото командного турнира. Нашу команду представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сразу после триумфа фигуристам в качестве сувениров вручили талисман пекинской Олимпиады. Медалями их должны были наградить на следующий день в торжественной обстановке.

Однако церемонию награждения отложили на неопределенный срок. А 8 февраля в СМИ появилось шокирующее объяснение этой заминки. Британское издание Inside the Game сообщило, что награждение отложено из-за проблем с допинг-пробой Камилы Валиевой.

11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что в пробе, которую взяли у Валиевой 25 декабря, обнаружили запрещенное вещество — триметазидин.

После известий об обнаружении в допинг-пробе Валиевой триметазидина Российское антидопинговое агентство (RUSADA) отстранило ее от всех спортивных соревнований. Позже фигуристка успешно оспорила это решение в дисциплинарном комитете агентства.

В свою очередь МОК с таким положением дел не согласился. Организация решила воспользоваться своим правом опротестовать решение RUSADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) и таким образом лишить Валиеву возможности участвовать в индивидуальном турнире.

14 февраля CAS допустил Валиеву к участию в турнире. Одна из причин подобного решения — позднее уведомление о положительном результате допинг-теста.

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