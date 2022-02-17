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ОКР направил в МОК письмо с просьбой провести церемонию награждения фигуристов на Олимпиаде

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
ОКР направил в МОК письмо с просьбой провести церемонию награждения фигуристов на Олимпиаде
Фото: vk/olympic_russia

Олимпийский комитет России (ОКР) обратился с просьбой к Международному олимпийскому комитету (МОК) провести награждение фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Об этом в четверг, 17 февраля, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

— ОКР уже отправил соответствующий запрос в МОК, с тем чтобы церемония награждения была проведена, потому что это касается не только российских спортсменов, но и других стран, которые участвовали в соревнованиях и входят в число призеров в одиночном катании. Надеемся, что мнение ОКР будет учтено. Пока вина не установлена и детали дела не установлены, надо дать церемонию провести, — рассказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Инцидент с Валиевой на Играх в Пекине

7 февраля российские фигуристы выиграли золото командного турнира. Нашу команду представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сразу после триумфа фигуристам в качестве сувениров вручили талисман пекинской Олимпиады. Медалями их должны были наградить на следующий день в торжественной обстановке.

Однако церемонию награждения отложили на неопределенный срок. А 8 февраля в СМИ появилось шокирующее объяснение этой заминки. Британское издание Inside the Game сообщило, что награждение отложено из-за проблем с допинг-пробой Камилы Валиевой.

11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что в пробе, которую взяли у Валиевой 25 декабря, обнаружили запрещенное вещество — триметазидин.

После известий об обнаружении в допинг-пробе Валиевой триметазидина Российское антидопинговое агентство (RUSADA) отстранило ее от всех спортивных соревнований. Позже фигуристка успешно оспорила это решение в дисциплинарном комитете агентства.

В свою очередь МОК с таким положением дел не согласился. Организация решила воспользоваться своим правом опротестовать решение RUSADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) и таким образом лишить Валиеву возможности участвовать в индивидуальном турнире.

14 февраля CAS допустил Валиеву к участию в турнире. Одна из причин подобного решения — позднее уведомление о положительном результате допинг-теста.

15 февраля The New York Times опубликовала новую информацию, согласно которой в допинг-пробе фигуристки были обнаружены три препарата, которые используются для улучшения работы сердца: триметазидин, L-карнитин и гипоксен. Два последних препарата не являются запрещенными.

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