Кабаева заявила, что задержка с проверкой теста Валиевой могла быть намеренной

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Задержка с проверкой допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой могла быть сознательной. Это могли сделать, чтобы отобрать золотую медаль у российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение в четверг, 17 февраля, высказала олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

— Почему нужно было ждать до того момента, когда Валиева выступила в команде и завоевала золотую медаль? В связи с этим возникают подозрения в том, что это было сделано сознательно, чтобы отобрать золотую медаль у нашей команды, — заявила она.

По словам Кабаевой, если бы Всемирное антидопинговое агентство (WADA) своевременно провело тестирование, до Олимпиады, то тогда бы Валиеву заменили и команда все равно выиграла бы золотую медаль. Теперь же, утверждает чемпионка, есть повод передать ее американцам, которые занимают второе место.

Кабаева также выразила поддержку Валиевой, отметив силу девушки, на которую свалились подобные испытания.

— Девочка — молодец! Она еще подросток, ей 15 лет, она вынуждена проходить эти испытания и ведет себя очень мужественно и достойно. Мы все на ее стороне, мы все за нее болеем и уверены — у нее хорошее будущее, — цитирует ее ТАСС.

Инцидент с Валиевой на Играх в Пекине

7 февраля российские фигуристы выиграли золото командного турнира. Нашу команду представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сразу после триумфа фигуристам в качестве сувениров вручили талисман пекинской Олимпиады. Медалями их должны были наградить на следующий день в торжественной обстановке.

Однако церемонию награждения отложили на неопределенный срок. А 8 февраля в СМИ появилось шокирующее объяснение этой заминки. Британское издание Inside the Game сообщило, что награждение отложено из-за проблем с допинг-пробой Камилы Валиевой.

В допинг-пробе девушки от 25 декабря нашли запрещенный к использованию спортсменами препарат от болезней сердца — триметазидин.

После известий об обнаружении в допинг-пробе Валиевой триметазидина Российское антидопинговое агентство (RUSADA) отстранило ее от всех спортивных соревнований. Позже фигуристка успешно оспорила это решение в дисциплинарном комитете агентства.

В свою очередь МОК с таким положением дел не согласился. Организация решила воспользоваться своим правом опротестовать решение RUSADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) и таким образом лишить Валиеву возможности участвовать в индивидуальном турнире.

14 февраля CAS допустил Валиеву к участию в турнире. Одна из причин подобного решения — позднее уведомление о положительном результате допинг-теста.