Есть ли у российских фигуристов шанс получить олимпийские медали в торжественной обстановке

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Международный олимпийский комитет (МОК) отказался награждать российских фигуристов, выигравших командный турнир на Играх в Пекине. Подобный отказ — уникальный прецедент в истории олимпийского движения. Однако наши спортсмены все еще могут рассчитывать на получение медалей в торжественной обстановке в случае положительного исхода в деле фигуристки Камилы Валиевой. Об этом «Вечерней Москве» рассказала спортивный юрист и бывший и. о. генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович.

По ее словам, прецедентов отказа от церемонии награждения прямо во время соревнований еще не было. Обычно перераспределение медалей происходит уже после завершения турниров, если выясняется, что допинг-проба призера дала положительный результат. В таком случае у новоявленных призеров есть несколько вариантов получения своих наград.

— Спортсменам на выбор предлагается получить медаль в торжественной церемонии на ближайших Олимпийских играх либо на каких-то больших крупных соревнованиях. Или же, если после соревнований прошло несколько лет и (для спортсменов — прим. «ВМ») это не суперважно, то награды передаются через национальный олимпийский комитет. При этом обычно, конечно, максимально пытаются соблюсти торжественность, чтобы восполнить спортсменам невозможность получения наград в соответствующее время, — рассказала юрист.

Комментируя ситуацию с российскими фигуристами, Анцелиович отметила, что в этом случае все зависит от итогов рассмотрения дела Камилы Валиевой.

— Вопрос результатов Камилы будет приниматься тогда, когда будет установлен факт нарушения антидопинговых правил. Факт нарушения антидопинговых правил будет установлен после завершения расследования и установления возможного источника загрязнения. И только после этого приступят к рассмотрению вопросов о медалях, — объяснила собеседница «ВМ».

До этого в разговоре с «ВМ» Анна Анцелиович предположила, что рассмотрение дела Валиевой может положительно завершиться уже в марте этого года.

В понедельник, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Подробнее об инциденте с Камилой Валиевой читайте в материале «ВМ».