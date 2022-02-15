Рассмотрение дела Валиевой может положительно завершиться уже в марте

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Так называемое бытовое загрязнение часто фигурирует в качестве причины положительных допинг-проб спортсменов. В случае если в инциденте с российской фигуристкой Камилой Валиевой окажется именно этот случай, то рассмотрение ее дела может положительно завершиться уже в марте. Об этом «Вечерней Москве» рассказала спортивный юрист и бывший и. о. генерального директора РУСАДА Анна Анцелович.

Российская фигуристка Камила Валиева объяснила наличие в организме запрещенного триметазидина лекарствами дедушки. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщил глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд. Чиновник заявил, что этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения Камилы.

По мнению собеседницы «ВМ», исход дела 15-летней фигуристки действительно определит источник загрязнения, но в настоящее время неизвестно, является ли версия российской спортсменки единственной и стопроцентной.

— Предполагаю, что за такой короткий период времени спортсменка не могла наверняка установить конкретный источник. Возможно, это было озвучено в качестве одной из версий: мол, вот возможное загрязнение из-за лекарства дедушки. Но вполне вероятно, что источником было что-то другое. Установить это можно лишь проведя полноценное расследование, а за 1–2 дня провести расследование и установить источник очень тяжело, — отметила юрист.

По словам эксперта, бытовое загрязнение как источник запрещенных веществ — «действительно встречаемая концепция в антидопинге». В зависимости от обстоятельств дела это может привести к значительному снижению санкции.

Так, например, в 2021 году российский легкоатлет Сергей Шубенков получил разрешение выступить на Олимпиаде в Токио после того, как у него было обнаружено запрещенное вещество из списка WADA. Спортсмен рассказал, что вещество попала в его организм после того, как он измельчал на кухне таблетки для сына.

Юрист подчеркнула, что сроки завершения дела Валиевой зависят от установления источника загрязнения.

— Все зависит от установления источника загрязнения. Если его установили и есть готовность выйти на слушания, то сами слушания займут немного времени. В ускоренном режиме их могут провести еще до Чемпионата мира по фигурному катанию (в этом году состоится 21–27 марта — прим. «ВМ»). В случае если источник неизвестен и его еще предстоит устанавливать, дело может затянуться на несколько месяцев, — заключила собеседница «ВМ».

Инцидент с Валиевой на Играх в Пекине

7 февраля российские фигуристы выиграли золото командного турнира. Нашу команду представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сразу после триумфа фигуристам в качестве сувениров вручили талисман пекинской Олимпиады. Медалями их должны были наградить на следующий день в торжественной обстановке.

Однако церемонию награждения отложили на неопределенный срок. А 8 февраля в СМИ появилось шокирующее объяснение этой заминки. Британское издание Inside the Game сообщило, что награждение отложено из-за проблем с допинг-пробой Камилы Валиевой.

11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что в пробе, которую взяли у Валиевой 25 декабря, обнаружили запрещенное вещество — триметазидин.

После известий об обнаружении в допинг-пробе Валиевой триметазидина Российское антидопинговое агентство (RUSADA) отстранило ее от всех спортивных соревнований. Позже фигуристка успешно оспорила это решение в дисциплинарном комитете агентства.

В свою очередь МОК с таким положением дел не согласился. Организация решила воспользоваться своим правом опротестовать решение RUSADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) и таким образом лишить Валиеву возможности участвовать в индивидуальном турнире.

14 февраля CAS допустил Валиеву к участию в турнире. Одна из причин подобного решения — позднее уведомление о положительном результате допинг-теста.