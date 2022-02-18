Песков: Высылка заместителя посла США в РФ является ответной мерой

Фото: Администрация президента РФ

Высылка заместителя посла Соединенных Штатов в РФ Барта Гормана представляет собой ответную меру. Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Что касается высылки американского дипломата, это ответная мера, и опять это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим чего-то, — сказал представитель Кремля.

Он подытожил, что такая мера является ответом на провокационные действия Штатов, передает РИА Новости.

17 февраля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что заместителя посла США в Москве Барта Гормана выдворили из страны из-за высылки из США советника — посланника посольства России. Госдеп, уточнила она, проигнорировал просьбу продлить пребывание сотрудника хотя бы до приезда «сменщика». Из-за этого ему пришлось уехать без замены, что усилило кадровый дефицит в посольстве.

17 февраля Россия выслала заместителя посла США в Москве Барта Гормана.

Несколькими днями ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти все еще грозят ему высылкой из Вашингтона из-за визовых сложностей. Он уточнил, что Госдеп вышлет его, если Москва не выполнит перечень условий Вашингтона по выдаче виз охранникам посла США в России.