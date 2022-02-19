Попова заявила, что ситуация с COVID в регионах Донбасса тяжелее, чем в России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Ситуация с коронавирусом в регионах Донбасса, из которых беженцы едут в Ростовскую область, тяжелее, чем в России. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в Ростове-на-Дону.

— Эпидситуация в регионах Донбасса — не самая благополучная и тяжелее по коронавирусу как минимум, чем у нас, — рассказала она.

Попова отметила, что объем тестирования на COVID-19 в Донбассе и РФ несопоставим. Кроме того, по ее словам, обеспечить соблюдение санитарных требований «в толпе не представляется возможным».

16 февраля сообщалось, что Попова зафиксировала снижение темпов распространения COVID-19 в России. Она рассказала, что снижение темпов распространения коронавируса наблюдается в стране вторую неделю подряд.

Более трех тысяч человек эвакуировали из ДНР в Россию. Об этом сообщил в субботу, 19 февраля, министр по чрезвычайным ситуациям республики Алексей Кострубицкий, докладывая о процессе эвакуации главе ДНР Денису Пушилину.

18 февраля сообщалось, что МЧС ДНР эвакуирует в Россию примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточняется, это дети, женщины и пожилые люди.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области. Пушилин заверил, что эвакуированных обеспечат всем необходимым.