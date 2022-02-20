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В Ростовскую область направили 874 тысячи экспресс-тестов для беженцев

Полина Долганова

Общество
В Ростовскую область направили 874 тысячи экспресс-тестов для беженцев
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Ростовскую область дополнительно отправили 874 тысячи экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию и препараты против вирусов для беженцев из Донбасса. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщили в пресс-службе администрации региона.

— Из федерального центра в Ростовскую область направлено дополнительно 874 тысячи экспресс-тестов на COVID-19, а также партия противовирусных препаратов, — говорится в сообщении пресс-центра.

Для размещения эвакуированных жителей Донбасса в области организовали около 100 пунктов временного размещения в 32 районах.

19 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в Ростове-на-Дону заявила, что ситуация с COVID-19 в регионах Донбасса тяжелее, чем в России. Попова отметила, что объем тестирования на COVID-19 в Донбассе и РФ несопоставим. Кроме того, по ее словам, обеспечить соблюдение санитарных требований «в толпе не представляется возможным».

В ЛНР и ДНР опасаются, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение. На этом фоне была объявлена эвакуация женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область.

По состоянию на 20 февраля свыше 40 тысяч жителей Донецка и Луганска прибыли в Ростовскую область. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян. Они размещены в Ростовской области в ПВР. По его словам, каждый пункт временного размещения оснащен средствами связи и имеет достаточное количество питания.

Президент России Владимир Путин 18 февраля поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. 19 февраля эвакуированные граждане начали получать выплаты в размере 10 тысяч рублей.

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