«Здесь хорошо, спокойно»: беженцы из Донбасса рассказали об условиях жизни в России

Эвакуация жителей Макеевки в Ростовскую область / Фото: Из личного архива Владимира Полько

Власти самопровозглашенной ДНР с 18 февраля начали массовую эвакуацию мирного населения на территорию Ростовской области. В России жителей Донбасса встретили хорошо, а сами они довольны условиями размещения и спокойствием вдали от военных действий.

— Мы уже успели позавтракать, кормят неплохо — пюрешки с котлетами, соленья, сок, — как в стандартных столовых, — рассказала приехавшая из Донецка с детьми Ольга Конык.

По ее словам, предоставленные им условия для жизни вполне комфортные, а местные жители относятся к жителям ДНР доброжелательно. Сколько она с детьми пробудет в России, Конык не знает. Она призналась, что несмотря на хорошие условия, по дому все же скучает, и как только ситуация в ДНР успокоится — вернется домой.

— Конечно, здесь хорошо, спокойно. Но по дому очень скучаю, сердце болит за пожилых стариков своих, — поделилась она.

Благодарность российскому правительству за условия эвакуации выразил другой житель республики Владимир Полько. Он уехал из ДНР ради своего годовалой дочери.

— Спасибо, что нам помогли. Нас обеспечили всем: жильем, отапливаемыми комнатами и едой. Спасибо жителям Ростовской области, которые нам во всем помогают и не оставляют нас в беде, — рассказал он.

О том, как прошла эвакуация населения ДНР, где расселились жители республики и как они сами оценивают ситуацию в Донбассе можно прочесть в материале «Вечерней Москвы».

На сегодняшний день, 20 февраля, свыше 40 тысяч жителей Донецка и Луганска прибыли в Ростовскую область.