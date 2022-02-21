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В Саратовской области введен режим ЧС из-за прибывающих из Донбасса беженцев

Михаил Алимов

Общество
В Саратовской области введен режим ЧС из-за прибывающих из Донбасса беженцев
Эвакуация жителей Макеевки в Ростовскую область / Фото: Из личного архива Владимира Полько

Из-за прибытия беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на территории Саратовской области вводится режим ЧС. Об этом в понедельник, 21 февраля, заявил губернатор региона Валерий Радаев.

— Министерству труда и социальной защиты поручено обеспечить проживание беженцев, прибывающих на территории региона. За каждым объектом, в которых разместятся жители ДНР и ЛНР, будет закреплен персональный ответственный, — говорится на сайте правительства Саратовской области.

Область стала уже пятым регионом, где введен режим ЧС из-за ситуации в Донбассе. Власти Пензенской, Ростовской, Воронежской и Курской областей также объявили об этом.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области. Пушилин заверил, что эвакуированных обеспечат всем необходимым.

О том, как прошла эвакуация населения ДНР, где расселились жители республики и как они сами оценивают ситуацию в Донбассе, можно прочесть в материале «Вечерней Москвы».

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