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«Что это за организация такая?»: Захарова напомнила НАТО об обещании нерасширения альянса на восток

Михаил Алимов

Общество
«Что это за организация такая?»: Захарова напомнила НАТО об обещании нерасширения альянса на восток
Фото: МИД РФ

Еще в 1990 году во время переговоров в Вашингтоне представители ФРГ и США договорились не расширять зону обороны НАТО на восток. Теперь генсек альянса Йенс Столтенберг утверждает обратное. Об этом в понедельник, 21 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В подтверждение своих слов она представила видео с официальным комментарием дипломатов во время той встречи. Столтенберг ссылается на вашингтонский договор и заявляет, что нет другого решения об отказе в расширении альянса. Такие шаги НАТО предпринимает в соответствии с мнением 30 стран-участниц.

— Так что же это за организация такая, если каждый год ее члены и представители опровергают друг друга по принципиальным вопросам и продолжают делать заявления, не соответствующие проводимой политике? — задается Захарова вопросом в своем Telegram-канале.

До этого евродепутат и председатель французской крайне правой партии «Национальное объединение» на время президентской кампании Марин Ле Пен Жордан Барделля заявил, что требование Российской Федерации о нерасширении Североатлантического альянса на восток является справедливым. Он подчеркнул, что в 1991 году между Соединенными Штатами Америки и президентом СССР Михаилом Горбачевым была заключена «негласная договоренность». Она касалась недопущения НАТО к границам России.

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