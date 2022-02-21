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Евросоюз считает справедливым требование России к НАТО

Виктория Храменкова

В мире
Евросоюз считает справедливым требование России к НАТО
Фото: depositphotos

Требование Российской Федерации о нерасширении североатлантического альянса на восток является справедливым. Об этом рассказал евродепутат и председатель французской крайне правой партии «Национальное объединение» на время президентской кампании Марин Ле Пен Жордан Барделля.

Он подчеркнул, что в 1991 году между Соединенными Штатами Америки и президентом СССР Михаилом Горбачевым заключилась «негласная договоренность». Она касалась недопущения НАТО к границам России.

— Требование России и Владимира Путина о том, что НАТО не должно нагрянуть к ее границам, легитимно, — сообщил Барделля в эфире телеканала BFMTV.

Ранее профессором Бостонского университета Джошуа Шифринсоном был обнаружен документ, в котором говорится, что в 1991 году страны НАТО пришли к выводу о невозможности расширения альянса на восток.

11 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство не может принять коллективный ответ НАТО и ЕС на письмо главы ведомства Сергея Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности. Увиливание от ответа, считает она, свидетельствует о том, что Запад не намерен признавать за собой обязательства, взятые по линиям Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.

Ответы главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга не содержат предметной реакции на вопрос, подчеркнула Захарова. Вместо этого Москве предложили вступить в диалог по укреплению безопасности, сетует дипломат.

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