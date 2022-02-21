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Курс евро подскочил выше 90 рублей на фоне ситуации в Донбассе

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Экономика
Курс евро подскочил выше 90 рублей на фоне ситуации в Донбассе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс рубля продолжил падение на фоне обострения в Донбассе. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в понедельник, 21 февраля.

Стоимость доллара выросла до 79,3 рубля по состоянию на 17:52. При этом курс европейской валюты расчетами «завтра» поднимался до 90,29 рубля, отмечается на сайте биржи.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что задачей внеочередного заседания Совбеза является определение шагов по Донбассу. Москва, как считает он, изначально делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе. Противостояние республик с Украиной началось с момента объявления их независимости, заключил лидер.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области.

Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным обращением. Мужчинам, которые способны взять оружие, по его словам, следует защищать республику.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страна не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Киев, как считает он, привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о взрывах под Ростовом на российско-украинской границе является недостоверной. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова лидера бездушными и циничными.

По состоянию на 20 февраля в Россию прибыли более 53 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, 419 беженцев обратились за медицинской помощью, из них 74 — дети.

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