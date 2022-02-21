Путин: Мы готовы показать Украине, что такое «декоммунизация»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что готов показать Украине, что такое декоммунизация.

— Вы хотите декоммунизации? Это нас вполне устраивает. Мы готовы показать для Украины, что такое настоящая «декоммунизация», — сказал лидер.

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