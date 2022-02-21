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Путин: Мы готовы показать Украине, что такое «декоммунизация»
Президент России Владимир Путин заявил, что готов показать Украине, что такое декоммунизация.
— Вы хотите декоммунизации? Это нас вполне устраивает. Мы готовы показать для Украины, что такое настоящая «декоммунизация», — сказал лидер.
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