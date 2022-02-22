Политика терроризма: политолог объяснил заявление посольства США о «возможных терактах» в РФ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, зачем посольство Соединенных Штатов опубликовало заявление о «возможных терактах» в России, ссылаясь при этом на неназванный источник в СМИ. Он рассказал, можно ли трактовать это как нагнетание ситуации в России на фоне кризиса на Украине.

Накануне посольство США опубликовало предупреждение о возможных терактах в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге. Представительство ссылается на некие публикации в СМИ. Также теракты могут произойти в районах на границе России и Украины. Несмотря на это, посольство Соединенных Штатов не приводит ссылок на публикации, которые позволили сделать подобные выводы.

— У них есть источники. Этими источниками являются спецслужбы США, которые знают, что в правительстве и силовых структурах Украины есть террористы, которые готовят теракты в России, в случае вступления Российской армии на территорию Украины. Поэтому у них все обосновано. Они обязаны своих граждан предупреждать. Вот они и предупреждают. Получается, что они просто проговорились, что они знают, что России на самом деле противостоят террористы, — высказал свое мнение Марков.

Политолог уверен, что такое заявление от американского посольства не является нагнетанием ситуации в России, это буквальное предупреждение своих граждан.

— Какое нагнетание? Они (руководство Украины — прим. «ВМ») убили людей в Одессе, во многих других городах. Каждую ночь почти обстреливают города Донбасса. Эти люди проводят политику государственного терроризма, — заявил он.

Марков отметил, что существует неформальная договоренность между спецслужбами территорий терактами не касаться.

— То есть если Россия совершает военную операцию на территории Украины, американцы понимают, что эта договоренность, принятая при их посредничестве, (Украиной — прим.«ВМ») будет нарушена. Подготовленные теракты начнут осуществляться, — сообщил политолог.

Он добавил, что обычно существует договоренность, что российские и американские спецслужбы по поводу терактов обмениваются информацией напрямую. Но в данном случае это исключено, так как спецслужбы Украины находятся под контролем американских спецслужб.

Лавров отреагировал на предупреждение США о возможных терактах в России. Россия не получила подтверждения предупреждениям посольства США о возможной подготовке терактов в стране. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров 21 февраля.