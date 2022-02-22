Небензя: Около 70 тысяч жителей Донбасса эвакуировались в Россию

Фото: Пресс-служба Совфеда

В Россию к настоящему моменту уже были эвакуированы около 70 беженцев из Донбасса. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

По его словам, во время последней эскалации на востоке Украины было выпущено около 1600 снарядов, из-за которых погибли мирные граждане.

Он также уточнил, что в ЛНР и ДНР проникли диверсанты, которые пытались подорвать объекты инфраструктуры в республиках.

— За эти дни число эвакуированных женщин, стариков и детей составило около 70 тысяч человек. Россия их принимает и создает условия для их размещения и проживания, — рассказал Небензя.

Он подытожил, что несколько районов на территории РФ, которые располагаются рядом с российско-украинской границей, также были обстреляны, передает РИА Новости.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области.

Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным обращением. Мужчинам, которые способны взять оружие, по его словам, следует защищать республику.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страна не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Киев, как считает он, привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о взрывах под Ростовом на российско-украинской границе является недостоверной. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова лидера бездушными и циничными.