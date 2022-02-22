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Глава ДНР подписал указ о призыве на военную службу граждан 1995-2004 годов рождения

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава ДНР подписал указ о призыве на военную службу граждан 1995-2004 годов рождения
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал на военную службу граждан ДНР, которые родились в период с 1995-го по 2004 год. Об этом свидетельствует указ, подписанный во вторник, 22 февраля.

— Осуществить призыв на военную службу по мобилизации граждан 1995-2004 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с законом Донецкой народной республики, — говорится указе.

Документом предполагается, что в республике создадут специальные формирования из числа сотрудников министерства внутренних дел (МВД), прокуратуры и государственных служащих. Они должны будут нести службу и выполнять боевые задачи в рамках защиты ДНР, передает ТАСС.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области.

Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным обращением. Мужчинам, которые способны взять оружие, по его словам, следует защищать республику.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страна не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Киев, как считает он, привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о взрывах под Ростовом на российско-украинской границе является недостоверной. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова лидера бездушными и циничными.

По состоянию на 22 февраля в Россию уже были эвакуированы около 70 беженцев из Донбасса. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

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