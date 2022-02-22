Собянин обозначил основные задачи в сфере развития инженерного хозяйства Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы развития коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения на 2022 год. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

В ходе обсуждения вопроса Собянин отметил устойчивый тренд снижения уровня износа сетевого хозяйства столицы.

Отмечается, что в 2021 году правительство Москвы совместно с сетевыми компаниями (Мосводоканал, Мосгаз, Мосэнерго и другими) продолжило системную работу по модернизации физической и цифровой инфраструктуры электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, а также освещения.

Так, за прошедший год было построено и реконструировано порядка двух тысяч километров инженерных сетей, в результате чего снизился средний износ инженерной инфраструктуры, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

31 января мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что правительство Москвы приняло решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в единую транспортную магистраль. По словам главы города, новая дорога позволит создать в столице условия для быстрых и комфортных поездок.