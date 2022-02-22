Российского посла в Копенгагене вызвали в МИД после признания Россией ДНР и ЛНР

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Российского посла в Дании вызвали в датский МИД после признания Россией ДНР и ЛНР. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили в МИД Дании.

— По просьбе министра иностранных дел (Дании — прим. ВМ) Йеппе Кофода посол России Владимир Барбин сегодня днем был вызван для беседы с исполняющим обязанности директора по внешней политике министерства иностранных дел, — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Дания недовольна решением России признать ДНР и ЛНР. На встрече российский посол услышал критику в адрес решения РФ. В датском МИД отметили, что решение России якобы противоречит Минским соглашениям и международным обязательствам РФ.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов.

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий.