Российского посла в Копенгагене вызвали в МИД после признания Россией ДНР и ЛНР
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Российского посла в Дании вызвали в датский МИД после признания Россией ДНР и ЛНР. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили в МИД Дании.
— По просьбе министра иностранных дел (Дании — прим. ВМ) Йеппе Кофода посол России Владимир Барбин сегодня днем был вызван для беседы с исполняющим обязанности директора по внешней политике министерства иностранных дел, — говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что Дания недовольна решением России признать ДНР и ЛНР. На встрече российский посол услышал критику в адрес решения РФ. В датском МИД отметили, что решение России якобы противоречит Минским соглашениям и международным обязательствам РФ.
21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.
22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов.
Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.
Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий.