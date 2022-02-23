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Трамваи задерживаются на Лодочной улице в столице

Георгий Соланович

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Трамваи задерживаются на Лодочной улице в столице
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Лодочная улица Карта всех событий

Трамваи № 6 задерживаются на Лодочной улице по техническим причинам. Об этом в среду, 23 февраля, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Там также уточнили, что трамваи на данном участке задерживаются в районе остановки «Восточный мост». Маршрут был временно изменен.

В Telegram-канале призвали горожан быть внимательными на дорогах и следить за объявлениями водителей.

23 февраля сообщалось, что движение пяти трамваев на Авиационной улице восстановлено. Ранее стало известно, что движение трамваев на участке временно прекращено.

Днем 22 февраля трамваи № 3, 38, 39 задерживались на Дубининской улице возле остановки общественного транспорта «Завод имени Владимира Ильича» из-за дорожной аварии, которая произошла на путях. В результате движение восстановили.

21 февраля появилась информация о том, что движение трамваев № 11, 12 и 34 на участке между метро «Партизанская» и 16-й Парковой улицей также восстановили. До этого сообщалось, что трамваи задерживались по техническим причинам.

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