В ЛНР заявили, что ВСУ выселяют жителей из домов в городах Золотое и Попасная

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Украинские военные расселяют личный состав в дома местных жителей в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в среду, 23 февраля, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

— На доукомплектование 30-й бригады ВС Украины отмечается прибытие личного состава из сформированных подразделений территориальной обороны, — заявил он.

По словам Филипоненко, военно-гражданская администрация выселяет людей из домов на подконтрольной Киеву территориях и линии соприкосновения под предлогом плановой эвакуации. Из населенных пунктов вывезли около 60 человек, передает РИА Новости.

До этого украинское Министерство иностранных дел призвало находящихся на территории России своих граждан незамедлительно покинуть страну. Причиной было названо «усиление агрессии в отношении Украины со стороны России», что «потенциально может помешать» получению консульской помощи на территории РФ.

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о призыве резервистов в армию. Украинский лидер уточнил, что речь идет только о гражданах, которые включены в оперативный резерв. Также Зеленский добавил, что в указе не говорится о всеобщей мобилизации.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. Начаться он может по нескольким сценариям.