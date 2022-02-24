Псаки: США никогда не отправят войска на Украину для сражения против России

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В среду, 23 февраля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты Америки ни при каком сценарии не будут отправлять свои войска на Украину для сражения против России.

Псаки отметила, что президент США Джо Байден никогда не изменит этого решения.

— Я не знаю, сколько еще раз мне придется это повторить: не существует сценария, при котором президент Байден отправит американские войска воевать на Украине против России, — заявила Псаки в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

Недавно глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал Украину добровольно отвести войска от линии соприкосновения.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

На следующий день, 22 февраля, Путин подтвердил, что Россия будет оказывать военную помощь ДНР и ЛНР. По его словам, таким решением Россия даст понять, что готова выполнять взятые на себя обязательства перед Донбассом, в котором идет конфликт. Однако, подчеркнул Путин, это не означает, что российские войска «прямо сейчас» отправятся в Донбасс.