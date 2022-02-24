Москвичи выбрали имя для детеныша домашнего яка на портале «Активный гражданин»

Фото: АГН «Москва» / пресс-служба Московского зоопарка

Пользователи портала «Активный гражданин» выбрали имя для детеныша домашнего яка, который недавно родился в Московском зоопарке. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко в четверг, 24 февраля.

Он отметил, что москвичи решили назвать малышку Звездочкой из-за характерного белого пятна на лбу. За этот вариант проголосовали 35 процентов опрошенных. Всего в голосовании приняли участие 167 тысяч горожан.

При этом 25 процентов отдали предпочтение имени Эльза, а еще 24 — имени Фекла.

— Мы очень рады, что столько неравнодушных людей откликнулось на призыв выбрать имя для нашего замечательного детеныша, — приводятся в сообщении официального сайта мэра Москвы слова гендиректора столичного зоопарка Светланы Акуловой.

18 января в Центре воспроизводства редких видов животных столичного зоопарка под Волоколамском в Подмосковье на свет появился детеныш домашнего яка. Специалисты установили, что это самка. Детеныш и родители живут в одном вольере, хотя обычно принято отделять самца от семьи. Однако отец Михаил оказался дружелюбным и проявил интерес к малышке. Позже на портале «Активный гражданин» стартовало голосование по выбору имени для детеныша домашнего яка.

До этого стало известно, что более 1,5 тысячи детенышей родились за 2021 год в Московском зоопарке — это рекордное число.