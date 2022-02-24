«Получили ответ»: Лукашенко обвинил Украину в желании развязать конфликт с Россией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 24 февраля, заявил, что Киев хотел развязать конфликт с Москвой и ничего не делал, чтобы его предотвратить.

— Все эти факты, которые скрыты от СМИ, говорят о том, что они, наверное, хотели этого конфликта. Они ничего не делали для того, чтобы предотвратить его. Они постоянно нагнетали, нагнетали. Даже после признания независимости этих республик (ДНР и ЛНР — прим. «ВМ»), — заявил Лукашенко.

Он добавил, что до этого Украина стала активнее охранять границы с Белоруссией, однако перед российской спецоперацией пограничников со стороны Киева не наблюдалось.

Лукашенко добавил, что к конфликту Украину подталкивала западная сторона.

Он подытожил, что Украина осознает, что не готова к войне с Россией, однако из-за действий Запада Киев ввязался в конфликт и «получил ответ», передает РИА Новости.

Лукашенко в четверг, 24 февраля, заявил, что войска республики не принимают никакого участия в российской специальной операции на территории Украины.

Президент Белоруссии также сообщил, что в республике обсуждают вопрос признания ДНР и ЛНР.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Путин отметил, что Россия планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.

В Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении на территории страны военного положения, а также о разрыве дипотношений с Россией.