Глава МИД ФРГ заявила, что санкции в отношении России ударят и по Германии

Фото: МИД РФ

Санкции против России из-за спецоперации на Украине затронут и Германию. Обвал фондовых рынков будет иметь последствия для мировой экономики, поэтому Берлин примет меры, чтобы их уменьшить. Об этом в четверг, 24 февраля, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

— Эта война в нашем непосредственном соседнем регионе будет иметь последствия и для нас. Санкции против России, растущие цены, падающие рынки будут иметь обратное влияние на Германию. Мы не искали этой ситуации, но мы не можем и не будем ее избегать. Европейский милый порядок последних десятилетий — это основа для жизни в благосостоянии и мире, — передает ее слова РИА Новости.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

Вслед за этим США и ЕС пообещали ввести новые жесткие санкции в отношении России.

Америка не может вводить санкции против России бездумно: это приведет к экономическим проблемам у ряда других стран. Скорее всего, Россия не столкнется с отключением от международной системы расчетов, запретом на выезд в другие страны и другими проблемами, которые могут сильно повлиять на ситуацию в стране. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев.