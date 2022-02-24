Чехия приостанавливает работу генконсульств в Петербурге и Екатеринбурге

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Чешское правительство приняло решение о временном прекращении деятельности генконсульств Чехии в Санкт-Петербург и Екатеринбург. Об этом сообщил в четверг, 24 февраля, премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала.

Кроме того, он сообщил об отзыве разрешения на деятельность генконсульств РФ в Карловых Варах и Брно, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Соответствующее решение принял украинский президент Владимир Зеленский. Как сообщили в Министерстве иностранных дел РФ, подобное решение Зеленского не было выбором Москвы. Однако это подтверждает продолжение «целенаправленной русофобской политики киевских властей».

В разговоре с «Вечерней Москвой» политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев высказал мнение, что этот шаг украинской стороны не изменит фактического положения дел.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Путин отметил, что Россия планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.