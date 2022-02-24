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Пожар на Осеннем бульваре ликвидировали в Москве

Георгий Соланович

Происшествия
Пожар на Осеннем бульваре ликвидировали в Москве
Фото: пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Россия, Москва, Осенний бульвар, 9 Карта всех событий

Московские пожарные ликвидировали пожар на Осеннем бульваре. Об этом в четверг, 24 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренной службе.

По словам источника, в результате возгорания пострадал один человек. Площадь пожара на данный момент устанавливают.

23 февраля стало известно, что один человек пострадал при пожаре на севере Москвы. Загорелась бытовка, в которой находятся баллоны с газом.

18 февраля возгорание произошло в Академии государственной пожарной службы (ГПС) МЧС России на северо-востоке столицы. Очаг обнаружили в вентиляционной шахте. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

16 февраля пожарные ликвидировали огонь в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе. Спасатели эвакуировали из горящего здания 250 человек. Информации о пострадавших не поступало.

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