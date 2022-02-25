СМИ: Российские бизнесмены потеряли 39 миллиардов долларов с начала операции на Украине

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Российские бизнесмены потеряли 39 миллиардов долларов в первый день военной операции на Украине. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает агентство Bloomberg.

25 февраля Минфин США ввел санкции против четырех крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и Альфа-банк.

До этого американский лидер Джо Байден объявил, что США не планируют отключать Россию от SWIFT. Президент Чехии Милош Земан, в свою очередь, выразил мнение, что Россию все-таки «необходимо отключить от международной платежной системы SWIFT» из-за ситуации на Украине.

Российские банки, которые попали под санкции со стороны Запада, будут поддерживаться Банком России и правительством. Об этом говорится в сообщении регулятора.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.