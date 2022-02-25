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Школу на 1200 мест возведут в поселении Рязановском

Анастасия Колоскова

Город
Школу на 1200 мест возведут в поселении Рязановском
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, поселение Рязановское, деревня Алхимово Карта всех событий

Москомархитектура согласовала проект новой школы на 1200 учеников, которую возведут возле деревни Алхимово в Новомосковском административном округе. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Общая площадь здания составит около 18 тысяч квадратных метров. Школу построят за счет инвестора, который затем передаст объект в систему городского образования.

— Здание будет разделено на четыре функциональных блока разной этажности. Фасады, исходя из окружающей застройки, решено оштукатурить в белый цвет, добавив темные цветные акценты, — рассказал главный архитектор, отметив, что в Новой Москве ведется активное строительство школ и детских садов.

В новом здании разместятся помещения для занятий младшей, средней и старшей школы, а также спортивные и актовый залы, столовая и административный блок.

На прилегающей территории оборудуют спортивное ядро с площадками для баскетбола и волейбола, футбольным полем, полосой препятствий и комплексом для прыжков в длину. Также здесь появится экотропа и клумбы для выращивания цветов и ягод.

До этого стало известно, что правительство Москвы утвердило планы благоустройства дворов, школьных территорий и других объектов районного значения на 2022 год.

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