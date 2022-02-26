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Аналитик Пермяков заявил, что отключение РФ от интернета станет мировой проблемой

Полина Долганова

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Ситуация в Донбассе
Общество
Аналитик Пермяков заявил, что отключение РФ от интернета станет мировой проблемой
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Запад не будет отключать Россию от глобального интернета по причине того, что трафик западных стран проходит через российские узлы связи. Об этом в субботу, 26 февраля, рассказал заместитель директора центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков.

— Если отключение РФ от глобального интернета и будет, то очень недолгим, намного больше риск отключения нас от системы SWIFT, — предупредил специалист.

При этом он уточнил, что российская инфраструктура вряд ли пострадает, если Запад пойдет на такой риск.

Пермяков также напомнил, что за последние годы Россия подготовилась к возможным сбоям. Так, например, в стране есть глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС).

Говоря об обычных пользователях, эксперт предупредил, что они могут потерять доступ к Meta, Google и привычным мессенджерам, передает РИА Новости.

25 февраля Минфин США ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

До этого американский лидер Джо Байден объявил, что США не планируют отключать Россию от SWIFT. Президент Чехии Милош Земан в свою очередь выразил мнение, что Россию все-таки «необходимо отключить от международной платежной системы SWIFT» из-за ситуации на Украине.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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