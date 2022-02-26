Зеленский сообщил о практически полной поддержке ЕС по вопросу отключения РФ от SWIFT

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Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 февраля, сообщил, что Украина обладает практически полной поддержкой Евросоюза по вопросу отключения России от системы SWIFT.

— Надеюсь, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение, — говорится в обращении президента в его Telegram-канале.

При этом накануне американский лидер Джо Байден объявил, что США не планируют отключать Россию от SWIFT. Президент Чехии Милош Земан в свою очередь выразил мнение, что Россию все-таки «необходимо отключить от международной платежной системы SWIFT» из-за ситуации на Украине.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.