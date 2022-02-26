Байден назвал «альтернативный вариант» санкциям в отношении России

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Начало «третьей мировой войны» могло бы быть «альтернативой» санкционным мерам Запада в отношении России. Такое мнение выразил президент Соединенных Штатов Джо Байден в субботу, 26 февраля, в интервью блогеру Брайяну Коэну.

По словам американского лидера, введенные против РФ ограничения стали «самыми масштабными в истории».

— Было два варианта действий: начать третью мировую войну, начать физически войну с Россией, или же вариант номер два: сделать так, чтобы страна, которая действует настолько вразрез с международным правом, заплатила бы цену за то, что она это сделала, — отметил он.

Байден добавил, что российская сторона серьезно ответит за свои действия как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, передает ТАСС слова президента США.

25 февраля Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

До этого американский лидер Джо Байден объявил, что США не планируют отключать Россию от SWIFT. Президент Чехии Милош Земан в свою очередь выразил мнение, что Россию все-таки «необходимо отключить от международной платежной системы SWIFT» из-за ситуации на Украине.

26 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заранее была готова к санкционным мерам Запада.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.