При взрыве на нефтебазе в ЛНР загорелись 200 тонн дизельного топлива

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Около 200 тонн дизельного топлива загорелись в результате взрыва на нефтебазе в Ровеньках в Луганской народной республике. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

В субботу, 26 февраля, в городе Ровеньки произошел взрыв на нефтебазе, начался пожар. Местные власти не исключают возможность ракетной атаки. Есть пострадавшие, их число и состояние уточняется. После первого взрыва последовал второй.

— В Ровеньках на нефтебазе прогремел взрыв, в результате чего произошло возгорание 200 тонн дизельного топлива, — сказано в сообщении представительства в Telegram-канале.

Кроме того, в населенном пункте Кировск из-за обстрела украинских силовиков повреждена газовая труба диаметром 219 миллиметров, без газа остались 158 домов. В населенном пункте Первомайск повреждена газовая труба диаметром 55 миллиметров, от газоснабжения отрезаны девять домов.

Видео: Telegram-канал РИА Новости

Несколько взрывов произошло в Донецке в вечернее время 26 февраля. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы».

Утром пятницы в Киеве также были слышны звуки взрывов. Помимо этого, в ночь на 25 февраля на территории Ростовской области было зафиксировано не менее 14 снарядов с Украины. Отмечалось, что по данным фактам были возбуждены уголовные дела.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.