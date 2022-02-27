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США осудили пуск ракет КНДР

Михаил Алимов

В мире
США осудили пуск ракет КНДР
Фото: Unsplash

США осудили очередной ракетный пуск КНДР, но не видят в нем опасности для себя или партнеров. Об этом в воскресенье, 27 февраля, говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования американских ВС (INDOPACOM).

— Нам известно о пуске сегодня утром баллистической ракеты КНДР, и мы проводим тесные консультации с Республикой Корея и Японией, а также с другими союзниками и партнерами в регионе. Соединенные Штаты осуждают этот пуск и призывают КНДР воздерживаться от дальнейших действий дестабилизационного характера, — передает сообщение РИА Новости.

Отмечается, что американские военные продолжат следить за развитием ситуации.

До этого сообщалось, что КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Японская береговая охрана попросила находящиеся в указанном районе корабли не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.

Это уже восьмое испытание вооружений КНДР в 2022 году. Первые четыре проходили 5, 11, 14 и 17 января. В ходе пятого Северная Корея запустила сразу две ракеты в сторону Японского моря. Шестой пуск снаряда состоялся 27 января. Седьмой запуск был 30 января.

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