ЦБ заявил о стабильности банковской системы России

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У Банка России есть все необходимые ресурсы для поддержания стабильности и функционирования финансового сектора. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщили в пресс-службе регулятора.

— Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени, — рассказали в ЦБ.

Средства клиентов будут доступны. Их можно снять в любой момент. ЦБ собирается предоставить банкам рублевую ликвидность в наличном и безналичном вариантах. Функции SWIFT, то есть обмен сообщениями между банками, внутри России выполняет Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

До этого сообщалось, что международная межбанковская система SWIFT намерена принять меры, введенные западными странами в отношении российских банков и организаций.

В пресс-службе правительства ФРГ по итогам переговоров западных лидеров заявили, что все российские банки, попавшие под санкции западных стран, исключат из SWIFT. Решение об усилении санкций приняли Канада, Соединенные Штаты, Великобритания, Италия, Франция, Германия и Европейская комиссия.

25 февраля Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.